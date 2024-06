ZÁHADA domu legendárnej Marilyn Monroe (†36): Hviezda vraj STRAŠÍ svoju dvojníčku!

(Zdroj: MGM)

LOS ANGELES - V sobotu 1. júna by legendárna Marilyn Monroe oslávila 98. narodeniny. Jej život však skončil predčasne vo veku 36 rokov. No zdá sa, že jej duša stále nenašla pokoj a chodí sa občas pripomínať. Aspoň to tvrdí jej dvojníčka Jasmine Chiswell (30), ktorá žije v herečkinom dome. Vraj v ňom straší!