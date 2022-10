Film o hviezdnej Marilyn Monroe šokuje: Ľudia ho vypínajú už po niekoľkých minútach!

Na biopický film Blonde, ktorý mapuje život jednej z najväčších postáv šoubiznisu - Marilyn Monroe, sa nepochybne tešilo veľké množstvo filmových fanúšikov. Hlavnej úlohy sa zhostila kubánska herečka Ana de Armas (34). V stredu bol film sprístupnený aj na Netflixe a reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať.

Už pred premiérou tohto diela sa vedelo, že film nebude vhodný pre ľudí so slabším žalúdkom. Aj napriek tomu sa na spomínanej streamovacej platforme stal takmer okamžite najsledovanejším filmom.

Tento počin však schytáva jednu zlú recenziu za druhou. Britský denník The Guardian film dokonca označil za zradu samotnej Marilyn. Aby toho nebolo málo, snímke naložili aj samotní diváci, ktorí sa vo veľkom podelili o svoje pocity na sociálnej sieti Twitter.

„Aj keď je film výborne natočený a Ana de Armas predviedla neuveriteľný výkon, celý film sa veľmi rýchlo po jeho začatí rozpadá. A tá posledná hodina... To sa nedá pozerať," napísal jeden z divákov na Twitteri. Ďalším ľuďom sa nepozdáva už samotný začiatok. „Snažil som sa pozrieť si Blonde. Môj žalúdok to však nevydržal dlhšie ako 20 minút. Bolo to kruté a srdcervúce. Absolútne nepozeratelné," napísal ďalší. „ 20 minút a dosť, dlhšie sa to nedalo pozerať," pridal sa ďalší.

Natáčanie pritom sprevádzala obrovská zodpovednosť, čo potvrdila aj samotná de Armas v rozhovore pre AnOther. „Všetci z nášho tímu sme pre Marilyn napísali odkaz, ktorý sme priniesli na cintorín a položili na jej hrob. Istým spôsobom sme si pýtali jej povolenie natočiť tento film. Všetci sme cítili veľkú zodpovednosť a boli sme si dobre vedomí, akú stranu jej príbehu ideme prezentovať," povedala k tomu herečka.

Galéria fotiek (8) Zábery z premiéry Blonde v Los Angeles - Ana de Armas

Zdroj: SITA