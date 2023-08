Supermodelka s taškou za 2500 eur: Ehm, vyzerá ako trhovníčka z 90. rokov!

Gisele Bündchen (Zdroj: SITA)

MIAMI - Supermodelku Gisele Bündchen (43) dnes paparazzi nafotili na medzinárodnom letisku v Miami po prílete z rodnej Brazílie. No div, že ju spoznali - bola doslova inkognito. Na hlave mala šiltovku, aby si maskovala tvár, na sebe pohodlné oblečenie a... Na kufri kabelu, vďaka ktorej vyzerala ako trhovníčka z 90. rokov!

Koncom júla sa na verejnosť dostala informácia, že exmanžel supemodelky Gisele Bündchen, hráč amerického futbalu Tom Brady, randí s kolegyňou svojej bývalky, Irinou Shayk. Prvýkrát po tom, čo svet tieto informácie obleteli, sa paparazzom podarilo Gisele nafotiť. No div, že ju spoznali. Zachytili ju po prílete z Brazílie na medzinárodnom letisku na Miami.

No zdalo sa, že chce byť inkognito. Na sebe mala pohodlné legíny s voľným tričkom a teniskami a šiltovku. Tú si však sklopila tak nízko do tváre, že jej do nej ani nebolo vidieť. Navyše na kufri viezla veľkú modro-bielu tašku, ktorá z diaľky vyzerala ako legendárna PVC taška, ktorú v 90. rokov vlastnila azda každá slovenská domácnosť.

Tá jej bola síce luxusnej značky Prada a stála približne 2500 eur, no aj tak v pohodlnom oblečení a s takto farebne ladenou kabelou pripomínala trhovníčku spred 30 rokov. Obrovské plastové tašky totiž obľubovali najmä predavači, ktorí v nich na trh niešli svoj tovar. Veď uznajte sami!

