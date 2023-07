Tak toto je BOMBA: V šoubiznise sa rodí NOVÝ PÁRIK... Načapali ich, keď u neho strávila noc!

LOS ANGELES - Je ňou úplne očarený! Zahraničné médiá zaplnila v uplynulých hodinách prekvapivá správa. A to, že krásna modelka Irina Shayk (37) a Tom Brady (45), ktorému len nedávno stroskotalo manželstvo, sú milencami. Dokazujú to aj zábery, ktoré sa podarilo spraviť bulvárnym fotografom.

Ako informuje Page Six dvojica si padla do oka na svadbe Joea Nahmada a Madison Headrick, ktorá sa konala koncom mája a ktorej sa obaja zúčastnili. „Nespustila ho z očí,” uviedol na margo toho dobre informovaný zdroj. „Celý víkend sa okolo neho motala,” dodal.

(Zdroj: SITA)

A hoci Tom sa spočiatku tváril tak, že medzi nimi pôjde len o priateľstvo, najnovšie fotky dokazujú, že ich city sú oveľa vrúcnejšie. Paparazzom sa športovca podarilo v piatok nafotiť v momente, keď krásnu modelku vyzdvihol v jej hoteli a odviezol si ju k sebe domov. Tam strávila noc a ráno ju v tom istom oblečení odviezol späť do hotela. Fotografie zverejnil Page Six.

Dvojica sa k romániku zatiaľ nevyjadruje. Pre Daily Mail sa však vyjadril človek zo športovcovho okolia. „Tom je z toho úplne vo vytržení, že sa to deje. Má pocit, že sa vzájomne chápu a Irinu vníma ako mimoriadne zaujímavú, zábavnú a oceňuje jej zmysel pre humor. Nie je to len úlet. On naozaj chce, aby to medzi nimi fungovalo,” uviedol. „Panuje medzi nimi neskutočná chémia. Od stretnutia na tej svadbe boli v kontakte a výborne si spolu rozumejú,” dodal.

Tom Brady a modelka Gisele Bündchen oznámili svetu, že sa rozvádzajú v októbri 2022. Dvojica má spolu dcéru Vivian (10) syna Benjamina (13). Z predošlého vzťahu má syna Jacka (15).

Gisele Bundchen a Tom Brady s ďeľmi (Zdroj: Instagram)

Irina Shayk má za sebou vzťahy s viacerými známymi mužmi. S hercom Bradley Cooperom ju spája dcérka, ktorej dali meno Lea De Seine. V médiách sa ešte nedávno hovorilo o tom, že svojmu vzťahu dali druhú šancu. Dnes je už očividne všetko inak...

(Zdroj: profimedia.sk)