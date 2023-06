Fanúšikovia slávnej dvojice SMÚTIA: Ďalší ROZCHOD... Druhý vzťah im vydržal len 6 týždňov!

Dvojica sa po prvýkrát rozišla na konci roka 2021. Mnohí ich fanúšikovia boli z tejto správy nešťastní a dúfali, že sa k sebe vrátia. To sa nakoniec pred 6-timi týždňami stalo a dvojica sa niekoľkokrát objavila na verejnosti.

Galéria fotiek (3) Camila Cabello a Shawn Mendes

Zdroj: profimedia.sk

Momentálne to však vyzerá tak, že ich láske definitívne odzvonilo. Podľa informácii The Sun im totiž nevyšiel ani ich druhý vzťah a slávny pár si dal definitívne zbohom. Pre spomínaný denník to potvrdil zdroj z ich okolia.

„Shawn a Camila majú bohatú spoločnú históriu. Keď sa ich životy znova stretli, skúsili dať ich vzťahu druhú šancu. Bol to však len úlet a teraz to celé ukončili," povedal zdroj, čím zrejme sklamal množstvo fanúšikov tejto dvojice.

„Zistili, že táto druhá šanca bola zrejme chyba. Ich vzťah sa v minulosti skončil z nejakého dôvodu. V skutočnosti dobre vedia, že jeden pre druhého nie sú tí praví a teraz sa chcú jednoducho posunúť ďalej," uzavrel.