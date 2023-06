Známa moderátorka si prešla PEKLOM: Fyzické a psychické týranie... O nevere sa dozvedela otrasným spôsobom!

LONDÝN - Opísala tie najhoršie chvíle svojho života. Britská moderátorka Lisa Snowdon (51) prežila so svojím bývalým priateľom chvíle, na ktoré by najradšej zabudla. V knihe, ktorá jej má pomôcť vyrovnať sa s minulosťou, priznala, že ju týral a dokonca podvádzal, na čo prišla hrozným spôsobom.

Lisa Snowdon je známa hlavne v Británii vďaka svojím moderátorským schopnostiam. Počas svojej kariéry si prešla viacerými známymi rádiami a televíziami a v mladosti sa venovala aj modelingu.

V súkromnom živote si však prešla viacerými náročnými obdobiami. Aj keď je dnes šťastná po boku svojho snúbenca Georgea Smarta, jej bývalý priateľ jej spôsoboval doslova peklo. Podľa jej slov ju mal fyzicky a aj psychicky týrať.

O tomto náročnom životnom období porozprávala v knihe Just Getting Started, ktorá má slúžiť na to, aby sa vyrovnala so svojou minulosťou. „Uvedomila som si, že slová vás zasiahnu oveľa viac, než fyzické násilie. Ich vplyv spôsobil rany, na ktoré zrejme nikdy nezabudnem. Presne tak to začalo. Slová, získavanie kontroly tým, že ničil moju sebadôveru a šikana. Jeho hnev sa zhoršoval a neuspokojil sa, ani keď minul všetky moje peniaze (on žiadne nezarábal). Takisto ma podvádzal," napísala Snowdon.

O nevere sa dozvedela veľmi nepríjemným spôsobom. „Nakoniec som sa dozvedela, že ma podvádza. Dostala som totiž pohlavnú chorobu. Bola som z toho zdrvená. Mala som 19 rokov a dostala som pohlavnú chorobu. Vrelo to vo mne a cítila som sa odporne," uviedla moderátorka, ktorá však meno svojho bývalého nezverejnila.