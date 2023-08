Porotca obľúbenej šou opísal hororové detstvo: Otec alkoholik ho bodol nožom!

(Zdroj: pixabay.com)

LONDÝN - Počas detstva si prešiel doslova peklom. Známy tanečník a dlhoročný porotca tanečnej šou Strictly Come Dancing - Anton Du Beke (57) v minulosti prezradil, že kvôli svojmu otcovi, ktorý bol alkoholik, si v detstve vytrpel poriadne veľa. V najnovšom rozhovore však prezradil šokujúce detaily o tom, ako to u nich doma vyzeralo. Jeho otec ho dokonca bodol nožom!

Anton Du Beke patrí na britských ostrovoch medzi známe tváre. Dlhé roky sa profesionálne venoval tancu a od roku 2004 sedí na porotcovskej stoličke obľúbenej tanečnej šou Strictly Come Dancing.

Jeho detstvo však bolo doslova ako z hororu. V minulosti priznal, že kvôli otcovi, ktorý mal problémy s alkoholom, bola jeho cesta za snom stať sa tanečníkom, náročná. V najnovšom rozhovore v televíznej šou Life Stories, ktorú moderuje Kate Garraway však opísal šokujúce detaily.

Anton Du Beke, Kate Garraway (Zdroj: Profimedia)

„Nikdy som o tom nehovoril. Mal som otca, ktorý bol alkoholik a stávali sa situácie, v ktorých úradoval alkohol a končili sa bitkou. Keď som ušiel do izby, tak išiel za mnou. Ďalšiu vec, ktorú si pamätám je to, ako začal byť násilný. Jedného dňa sa to však vystupňovalo a skončil som v nemocnici, kde som bol 3 dni," povedal Du Beke.

„Bodol ma do brucha a do nohy. Pamätám si, ako som ušiel z domu a kráčal som do nemocnice. Držal som si nohu a keď išli okolo mňa policajti, tak som na nich zamával. Povedal som im len to, že je v dome a má nôž," opísal so slzami v očiach známy porotca.