Smutné slová známej herečky: Počas detstva si prešla peklom!

(Zdroj: pixabay.com)

Americká herečka si spravila výborné meno vo viacerých seriáloch, ako sú napríklad American Horror Story alebo This Is Us. V najnovšom rozhovore však prehovorila o svojich problémoch v detstve a o veciach, ktorými si prešla kvôli svojej váhe.

Chrissy Metz (Zdroj: SITA)

„Môj nevlastný otec sa mi vyhrážal, že bude zamykať skrinky. Vôbec to nechápal. Momentálne je oveľa väčšie povedomie o jedle, o problémoch s jedením... Ľudia toho vedia viac, strach je menší. On sa možno len bál, netuším. Ale áno, bolo to mentálne, fyzické a emocionálne týranie. Prečo moja váha určuje moju hodnotu? Mala som 12 rokov a nevedela som, ako sa s tým zmieriť " uviedla herečka v podcaste Jamie Kern Lima.

„Nevyzerala som ako moje kamarátky a nemohla som si kúpiť žiadne oblečenie. Chlapcom sa páčili moje kamarátky a ja som ich s nimi vždy len zoznamovala," povedala Metz. „Okolo váhy je tu stále veľa stigiem a ľudia hovoria o tom, že nemôžeš toľko jesť alebo že si lenivý. Krásne modelky sú na piedestále, ale to je takisto nezdravé. Nestarajú sa o svoje telá. Ale keď má človek nadváhu, tak je to niečo zlé. Je to veľký bizár," doplnila umelkyňa.