Luxusná dovolenka v hoteli Ritz-Carlton na Maledivách sa zmenila na nočnú moru: Ženu znásilnil jeden zo zamestnancov

Celý incident sa stal v deň, keď sa študentke pokazil mobilný telefón. Z telefónu, ktorý bol na hotelovej izbe sa nedokázala spojiť so svojou rodinou a tak poprosila recepciu, či jej telefón opravia a pomôžu zavolať domov. Recepcia jej ale na hotelovú izbu poslala zamestnanca, ktorý ju znásilnil, informoval britský DailyMail.

Začal sa pýtať nevhodné otázky, kde býva a prečo prišla na dovolenku sama. Keď sa snažila zmeniť tému, muž sa pýtať neprestal. „Dal si žuvačku a spýtal sa ma, či sa chcem bozkávať. Zostala som ako obarená,“ upresnila Xu v rozhovore. „Bola som v šoku. Povedala som, že nie. Preložila som mu to aj na notebooku, v prípade, že by mi nerozumel,“ dodala.

Zdroj: Profimedia.sk

Zamestnanec hotela jej však nasilu otvoril ústa, a spýtal sa, či je lesba, keď sa jej to nepáči. „Začal mi strkať jazyk do úst a povedal, že bude gentleman. Zhodil ma na posteľ, zvliekol mi nohavice a dvakrát mi strčil penis do úst. Bránila som sa a snažila som sa ho zastaviť ale nepomohlo to,“ opísala hroznú situáciu Xu.

Študentke sa podarilo útočníkovi uniknúť a schovať sa v hotelovej izbe, no následne zamestnanec ejakuloval na obrazovku jej notebooku, utrel to uterákom a odišiel. Pred odchodom jej povedal, že sa ešte vráti. Xu okamžite incident nahlásila na recepcii, no namiesto toho, aby jej pomohli, zabavili jej osobné veci vrátane notebooku a obvinili ju, že si všetko vymyslela. Yitongová však stihla navštíviť lekára a urobiť si fotky svojho tela s modrinami ako dôkaz. Celý incident nahlásila aj na miestnej polícii, no ani tá nebola nápomocná. Vedenie hotela uviedlo na sociálnej sieti Twitter, že takéto obvinenia berú vážne a momentálne je celá vec v štádiu vyšetrovania. „Bezpečnosť našich hostí a spolupracovníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pokračujeme v spolupráci s úradmi a so študentkou pravidelne komunikujeme.“