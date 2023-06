Praha žije v strachu! Mladú ženu znásilnil muž priamo v parku vedľa štadióna Sparty: Zúfalá polícia zverejnila VIDEO

PRAHA – Minulý týždeň v noci z piatka na sobotu bola v pražských Letenských sadoch znásilnená žena. Pre české médiá to potvrdil policajný hovorca Richard Hrdina. Kriminalisti sa prípadom intenzívne zaoberajú a ubezpečujú verejnosť, že im nehrozí nebezpečenstvo.

Obyvatelia ale aj návštevníci Letenských sadov sú však presvedčení, že situácia v parku je už dlhší čas alarmujúca, informujú české médiá. "Schody a cesta parkom je už veľmi dlho zle osvetlená, chýba hliadka alebo aspoň kamery", napísala jedna z užívateliek v diskusii na sociálnej sieti. Pôvodný príspevok zverejnil český futbalista a model Matěj Paprčiak, ktorý chcel varovať ostatné ženy, aby si v týchto miestach dávali pozor. „Ženy pozor! V noci z piatka na sobotu bola brutálnym spôsobom znásilnená mladá žena na Letné. Zdieľam to preto, že to bola blízka kamarátka mojej kamarátky a dosť to s nami otriaslo,“ napísal na svojom profile.

Na incident reagoval aj starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Polícia prípad rieši, nič nepodceňuje a ja tiež nie. Pokiaľ by sme si boli istí, že úprava osvetlenia pomôže, budeme o ňu žiadať. Z toho, čo ale viem, to tento prípad nebol. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo, polícia koná a budeme budúci týždeň všetko vyhodnocovať,“ zverejnil Čižinský v upravenom príspevku na sociálnej sieti.

V prvej verzii svojho vyjadrenia však napísal, že sa prípad „stal inak“ a mladej žene poprial „skoré uzdravenie“, čím sa dostal pod paľbu kritiky zo strany verejnosti. Polícia ale incident presne popísala. „Neznámy páchateľ dňa 17.6.2023 medzi 03:20 a 03:50 v mestskej časti Praha 7, v Letenských sadoch kontaktoval poškodenú a prenasledoval ju celú cestu parkom smerom k Technickému múzeu, kde ju udrel do hlavy, dal jej facku, žena spadla na chodník a tam do nej niekoľkokrát kopol, a potom ju znásilnil s vyhrážkou smrti, ak bude kričať.“

Polícia ďalej upresnila, že aj keď páchateľ zatiaľ nebol chytený, v najbližšej dobe by sa tak malo stať. Nemohli byť však konkrétnejší, aby neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie. Zároveň ubezpečili návštevníkov parku, že im ďalšie nebezpečenstvo nehrozí.