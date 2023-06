Televízna hviezdička v MINI plavkách: Spredu fajn, ale zozadu… Len úzka šnúrka medzi polkami!

Chloe Ferry patrí vo Veľkej Británii k obľúbeným televíznym hviezdičkam. Vďaka účinkovaniu vo viacerých reality šou získala veľkú základňu skalných fanúšikov. Veď len na sociálnej sieti Instagram ju sledujú takmer 4 milióny fanúšikov. Po uliciach Londýna tak rozhodne nekráča anonymne. No ktovie, či ju spoznávali aj pri bazéne v Španielsku.

Práve tam totiž Chloe aktuálne trávi dovolenku spolu so svojou mamou. Svoje tip-top krivky odela do čiernych plaviek... No zatiaľ čo spredu vyzerali úplne normálne, zozadu to pôsobilo, že azda žiadne nohavičky na sebe ani nemá. Tenučká šnúrka na bokoch a uzučký pásik medzi polkami. Jedno je isté, žiadne výrazné neopálené miesta hviezdičke nehrozia!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia