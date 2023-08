Zlý pohľad na VYCHUDNUTÚ hviezdičku: Whitney, TOTO nevyzerá zdravo!

Whitney Port šokovala vychudnutou postavou. (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Krása nesúvisí s kilami... To je fakt, ktorý čoraz viac prezentujú aj súťaže krásy, ktoré kedysi preferovali ženy s mierami 90-60-90. Stále sa však nájdu ženy, ktoré robia všetko pre to, aby nemali ani gram tuku navyše. Nesnažia sa však o to športom, ale hladovaním. A najnovšie paparazzi zábery naznačujú, že do tej druhej skupinky patrí aj reality hviezdička Whitney Port (38). Uff, toto vôbec nevyzerá zdravo!