Promi dcéra vyvetrala prsia v spoločnosti: Slávny frajer je z nej úplne hotový!

Galéria fotiek (3) Delilah Belle Hamlin a Henry Eikenberry tvoria podľa všetkého pár.

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Nečudo! Vo štvrtok večer sa konala slávnostná premiéra minisérie s názvom The Crowded Room, na ktorú zavítala dcéra herečky Lisy Rinny - Delilah Belle Hamlin (24). Tá bola hneď stredobodom pozornosti. A to hneď z dvoch dôvodov. Po jej boku sa totiž spokojne usmieval mladý herec Henry Eikenberry, známy zo seriálu Euphoria. Magnetom však bola aj vďaka odvážnemu outfitu, v ktorom sa predviedla.