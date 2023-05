Slávna speváčka zmenená na nepoznanie: Fanúšikovia zostali v šoku... Prirovnávajú ju k tejto legende!

Lana Del Rey patrí medzi najtalentovanejšie hudobníčky svojej generácie. Jej spevácke a skladateľské umenie mohli fanúšikovia hudby počuť vo viacerých filmoch, do ktorých tvorila hudbu, ale aj v jej piesňach, ako sú napríklad Summertime Sadness, Born To Die či Young and Beautiful.

No posledné 3 roky však fanúšikovia márne čakali na jej sólové vystúpenie. To sa však zmenilo na brazílskom Mita Festival, ktorý sa uskutočnil v Rio de Janeiro. Tam okrem hudobnej šou zaujala aj svojím vzhľadom.

Mnohí jej priaznivci ju mali totiž po dlhej pauze problém vôbec spoznať. Slávna speváčka sa na festivale predviedla s novým účesom, ktorý sa dočkal veľkej vlny pozitívnych reakcii a mnohí ju prirovnávali k Marilyn Monroe.

Galéria fotiek (2) Lana Del Rey

Zdroj: Profimedia

Lana Del Rey tak tento rok potešila svojich fanúšikov už po druhýkrát. V marci totiž vydala svoj už 9. štúdiový album s názvom Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Toto vystúpenie však nebolo ani zďaleka ojedinelou udalosťou. V tomto a následujúcom roku sa predstaví ešte na 11 koncertoch a po ďalšej šou v Brazílii zamieri do Británie, kde 21. júna vystúpi na festivale Glastonbury.