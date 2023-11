Slávna speváčka šokuje: ROZCHOD len pár mesiacov po zásnubách!

Lana del Rey (Zdroj: SITA)

Začiatok roka vyzeral pre obľúbenú speváčku veľmi dobre. Del Rey totiž vydala svoj 9. štúdiový album a navyše sa podľa magazínu Billboard zasnúbila so svojím partnerom - hudobníkom Evanom Winikerom.

Lana Del Rey (Zdroj: SITA/Photo by Peter Barreras/Invision/AP)

Podľa jej vlastných slov je však momentálne opäť sama. V rozhovore pre časopis Harper's Bazaar opísala aj to, čo bolo v jej predchádzajúcich vzťahoch problémom a že viaceré veci ju veľmi trápia. Hudobníčka však neprezradila, či mala tieto problémy so spomínaným Winikerom alebo s iným partnerom.

„Môjmu expartnerovi som sa páčila, avšak vadilo mu, kým som. To je veľmi ťažké prekonať. V jeho prípade tam ale boli aj problémy s jeho egom," povedala speváčka. „Momentálne nie som zamilovaná. Bola som, ale už nie som. Posledných 5 mesiacov som na to vôbec nemyslela. Ale ono si ma to dobehne. Bolo by divné, keby nie," doplnila hudobníčka.

„V mojom vnútri je veľké srdce. Ale vie byť aj úplne ľadové. Nebojím sa bojovať. Dokážem sa rozpáliť veľmi rýchlo. Ale to sa stáva, keď cítite, že ste so sebou vyrovnaný. Dokážete bojovať, milovať a robiť skoro všetko," uviedla Del Rey.