Hviezdna Lana Del Rey zmenená na nepoznanie: Miery missky sú fuč... Pribrala 20 kíl!

LOS ANGELES - Speváčka Lana Del Rey (36) prerazila pred desiatimi rokmi s hitmi ako Born to Die či Summertime Sadness. Odvtedy síce vydala niekoľko ďalších albumov, no tak veľa pozornosti ako ten z roku 2012 už neupútali. Najnovšie však strháva pohľady minimálne jej výzor. Miery missky sú fuč... Speváčka počas pandémie pribrala 20 kíl!

Keď bola speváčka Lana Del Rey na vrchole svojej slávy, pýšila sa tip-top postavičkou a mierami hodnými missky. Odvtedy síce uplynul už nejaký ten rok, no ešte pred pandémiou mohla postavou konkurovať chudučkým modelkám. Potom však prišiel lockdown a talentovanej Američanke sa prihodilo to, čo mnohým ľuďom.

Pribrala... A dnes by ste ju azda ani nespoznali. Nejde totiž o kilo ani o dve. Informácie hovoria o tom, že ručička na váhe ukazuje o celých 20 kíl viac. Treba však povedať, že tmavovláske to pristane aj ako bacuľke. A zrejme si to aj uvedomuje. Z macatejších tvarov si totiž ťažkú hlavu nerobí, práve naopak, hrdo ich nosí. Pozrite, ako dnes vyzerá! Spoznali by ste ju?

