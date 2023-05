Horúce BOZKY pod Eiffelovkou: Slávna modelka (58) konečne ukázala milenca... Randí s televíznou hviezdou!

Galéria fotiek (1) Paulina Pořízková je opäť zamilovaná.

PARÍŽ - Len pred týždňom sa svetoznáma modelka českého pôvodu Paulina Pořízková (68) pochválila, že v jej živote je nový muž. Jeho identitu však tajila. No nechať si ju pre seba vydržala len týždeň. Aktuálne zverejnila ďalší záber, na ktorom sa s novým milencom bozkáva pod Eiffelovkou. A už je známe aj to, kto to je... Randí s televíznou hviezdou!