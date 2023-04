Totálny ÚLET hviezdnej speváčky: Tričko ledva nad pupok, ale… Na nohách natiahnuté DVOJE nohavice!

NEW YORK - Speváčka Rita Ora (32) patrí k veľkým milovníčkam módy. Rada sa oblieka štýlovo a neraz aj extravagantne. Výnimkou nebol ani jej výlet v New Yorku. Tam rodáčku z Kosova paparazzi vyfotili v skutočne bizarnom outfite. Tričko jej ledva siahalo nad pupok, ale... Na nohách mala dvoje nohavice!

Nevedela sa rozhodnúť? Anglická speváčka Rita Ora trávi aktuálne dni v New Yorku. Okrem zábavy a iných zážitkov, ktoré ponúka toto veľkomesto, musela rodáčka z Kosova absolvovať aj niekoľko pracovných stretnutí. A práve na ceste z jedného z nich ju stihli vyfotiť americkí paparazzi. A opäť bola nahodená veľmi šik.

Vlasy mala vyčesané do drdola, oči jej zakrývali slnečné okuliare, oblečený mala čierny rolák. No zatiaľ čo ten siahal len tesne nad pupok a odhaľoval jej bruško, spodnú časť svojho outfitu si speváčka poistila radšej dvakrát. A vyzeralo to skutočne bizarne. Pôsobilo to totiž, že má na sebe hneď dvoje nohavice - jedny modré rifle a druhé svetlé menčestráky.