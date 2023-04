Trangender modelka na módnej šou: Obrovské pery, namiesto pŕs BALÓNY... Uff, vyzerá ako PRÍZRAK!

NEW YORK - Kdekoľvek sa zjaví, je hneď stredobodom pozornosti! Amanda Lepore (55) nepatrí k jedincom, ktorí radi splynú s davom. Napokon, telo má poupravované tak, že to ani nie je možné. Sama navyše miluje výrazné líčenie a gýčové kreácie, vďaka ktorým ju nik neprehliadne.

Amanda Lepore prišla na tento svet ako chlapec menom Armand. Keď mala len 11 rokov, uvedomila si, že žije v zlom tele a túži sa stať ženou. „Už od malička som vedela, že som dievča. Nemohla som pochopiť, prečo ma moji rodičia obliekali do chlapčenských šiat. Myslela som si, že sú šialení,” uviedla v rozhovore pre The New York Times výstredná transgender modelka.

Keď mala Amanda 19 rokov podstúpila zmenu pohlavia a nasledovalo množstvo plastických operácií, ktorými si vylepšovala telo podľa svojich predstáv. Nechýbala medzi nimi plastika nosa, výrazné zväčšenie pier, silikónové prsia a implantáty v zadku. Amanda si dokonca kvôli štíhlemu pasu nechala v minulosti zlomiť rebrá.

Na sociálnej sieti Instagram má Lepore 450-tisíc followerov, ktorých zásobuje provokatívnymi fotkami. Šokuje však aj vždy, keď sa objaví na verejnosti. Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch, keď zavítala na módnu šou. Na sebe mala provokatívny outfit a jej výrazné červené megapery priam "kričali" už z diaľky.