Pred 4 mesiacmi takmer ZOMREL: Neuveriteľný pohľad na slávneho herca... Na natáčanie prišiel po VLASTNÝCH!

LOS ANGELES - Americký herec Jeremy Renner (52) si toho od začiatku tohto roka prežil poriadne veľa. Po vážnej nehode so snežným pluhom, pri ktorej takmer prišiel o život, sa začal pomaly vracať do bežného života, čo sa mu darí. Najnovšie sa dokonca objavil v jednej z najznámejších šou na svete a pri chôdzi si pomáhal len palicou.

Jeremy Renner môže hovoriť naozaj o veľkom šťastí, že je stále medzi živými. Po veľmi vážnej nehode so snežným pluhom mal totiž veľké množstvo zranení a takisto zlomenín. Veľmi zle na tom bola hlavne jeho noha a hrozilo, že mu ju budú musieť amputovať.

Jeho rekonvalescencia však prebieha veľmi dobre a pomaly sa opäť objavuje aj na verejnosti. Po nedávnom rozhovore pre ABC News sa naposledy objavil aj v populárnej šou Jimmy Kimmel Live, kde herec prezradil viacero zaujímavostí, ale aj hrozivých detailov.

„Pamätám si hasičov, ktorí prišli na miesto ako prví. Hovorili, že robia čo môžu, ale znelo to ako priznanie toho, že ma nebudú vedieť zachrániť. Niektorí ľudia si mysleli, že som mŕtvy. Iní zase to, že zomriem. Ale ja som po celý čas myslel len na to, ako sa dostať čo najskôr z nemocnice," prezradil Renner.

To sa mu nakoniec aj splnilo. Podľa jeho slov ho totiž z nemocnice doslova vyhodili po tom, čo bol pod vplyvom silných liekov neustále nepokojný. V rozhovore, ktorý sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére ďalej vtipkoval o svojich hereckých kolegoch Chrisovi Evansovi a Paulovi Ruddovi, ktorí ho prišli pozrieť do nemocnice. „Obaja sú príšerní herci. Z ich reakcii som mal pocit, že som sa naozaj vážne zranil a možno to neprežijem," povedal umelec s úsmevom na tvári.