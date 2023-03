Je v KRITICKOM STAVE! Synček (6) slávneho speváka spadol z 5. poschodia

Ako informuje Daily Mail, 6-ročný Zohar Dillard leží na JIS-ke. 4. marca totiž vypadol z okna bytu na 5. poschodí. Pri páde utrpel viaceré zraneniny, mal vnútorné krvácanie a poranenú pečeň i pľúca. „Ležal na zemi a vôbec sa nehýbal. Nemyslel som si, že to prežije,” uviedol jeden zo susedov, ktorý si bol vyzdvihnút jedlo práve v čase, keď chlapčeka prišli ratovať záchranári.

Podľa medializovaných infromácií, matka zraneného chlapca - Alexis Adams podala žalobu na majiteľov bytového komplexu, stavbnú firmu, aj inštalatéra okien. „Srdce mám zlomené na milión kúskov. Som zdrvená, nahevaná a usilujem sa vyrovnať so skutočnosťou, že moje jediné dieťa utrpelo vážne zranenia v dôsledku nedbanlivosti zo strany ľudí, ktorí neprijali potrebné bezpečnostné opatrenia,” uviedla vo svojom stanovisku zrútená matka.

Nie je tajomstvom, že Flo RIda sa o svojho syna vôbec nezaujímal. Videl ho len raz, aj to počas testu otcovstva. 6-ročný Zohar sa narodil s poruchou mozgu. Aktuálne sa aj on sám na svojom profile na sociálnej sieti Instagram k nehode vyjadril. Priaznivcom poďakoval za ich obavy a modlitby. Zároveň ich uistil, že chlapec má tú najlepšiu starostlivosť a dodal, že by ocenil, ak by to zostalo ich súkromnou záležistosťou.