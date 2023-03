NOVÝ PÁR na obzore: Selena Gomez ich už strieda ako ponožky... Teraz vraj randí s touto hviezdou!

NEW YORK - Vymenila ich expresne rýchlo! Selena Gomez (30) sa počas posledných týždňov objavovala po boku speváka Andrewa Taggarta (33) a medzi dvojicou to vyzeralo byť celkom vážne. Zrazu však okolo nich zostalo ticho a teraz je už aj jasné, prečo. Kráska totiž začala randiť s iným slávnym mužom.

Začiatkom roka to vyzeralo tak, že Selena konečne našla šťastie v láske. Po jej boku sa totiž začal objavovať hudobník skupiny The Chainsmokers - Andrew Taggart. Dvojica spolu trávila veľa času a svoju lásku nijako neskrývali.

Tento románik ale nemal dlhé trvanie. Selena dokonca nedávno zverejnila na sociálnej sieti TikTok video, v ktorom potvrdila, že je sama. Aj keď dvojica svoj vzťah a ani to, či sú stále spolu nijako nekomentovala, podľa posledných informácii je zrejmé, že ich láske už odzvonilo.

Magazín Entertainment Tonight totiž priniesol informácie, že Gomez videli v známej reštaurácii v New Yorku so spevákom Zaynom Malikom. Ten sa preslávil účinkovaním v úspešnej formácii One Direction. A vyzerá to tak, že títo známi umelci sú oveľa viac než len kamaráti!

„Selena a Zayn prišli do reštaurácie v New Yorku približne o 22:30. Držali sa pritom za ruky a dokonca sa bozkávali. Väčšina zamestnancov a návštevníkov si ich nevšimla. Vyzeralo to, že im je spolu veľmi dobre a bolo jasné, že sú spolu na rande," povedal zdroj pre spomínaný magazín.

Zaľúbenci svoj románik zatiaľ nijako nekomentovali. Rovnako tak sa oficiálne nevyjadrila ani Malikova expartnerka a matka jeho dcéry - Gigi Hadid. Pre Us Weekly sa ale vyjadril zdroj z jej okolia. „Gigi s tým nemá žiadny problém a je jej jedno, s kým Zayn randí. Pokiaľ je šťastný a stabilný a bude dobrým otcom pre Khai, je s tým absolútne v pohode," uviedol.