TAJNÝ ROZCHOD v šoubiznise! Koniec lásky po 5 rokoch, na vine je...

Správy o rozchode dvojice priniesol The Sun. „Colin je mužom, ktorý naplno žije prítomnosťou. Dlhé mesiace pracoval na filne The Banshees of Inisherin a popri tom aj na Batmanovi, kde stvárňuje Penguina. Jeho pracovná zaneprázdnenosť si vyžiadala svoju daň a s Kelly sa v tajnosti rozišiel,” uviedol na margo toho dobre informovaný zdroj.

„Nerozišli sa v zlom, avšak udržať milostný vzťah, kde máte tak veľmi nabitý pracovný rozvrh je celkom náročné,” dodal.

Kelly pracuje ako asistentka gitaristu formácie U2, ktorý je známy pod umeleckým menom The Edge, a taktiež je dosť pracovne vyťažená. Či sa ich cesty ešte niekedy spoja alebo je tento rozchod definitívny, ukáže až čas.

Galéria fotiek (2) Colin Farrell

Zdroj: SITA