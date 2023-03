Zo sexi herca je škaredý tučko: Och, nezostala mu ani štipka sexepílu!

Galéria fotiek (9) Colin Farrell

Zdroj: SITA

NEW YORK - Po sexi hercovi nebolo ani stopy. Ľuďom v uliciach New Yorku by pri pohľade na túto plnšiu postavu a dvojitú bradu ani len nenapadlo, že by mohlo ísť o umelca nominovaného na Oscara. A už vôbec nie, že sa jedná o miláčika ženského publika - Colina Farrella (46).