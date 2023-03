Porotkyňa (83) obľúbenej šou šokovala divákov: Preboha, veď to je na sado-maso praktiky!

LONDÝN - Keď videli, čo sa jej hompáľa na krku, zostali v šoku! Prue Leith (83) je porotkyňou v obľúbenej televíznej šou The Great Celebrity Bake Off. V nedeľu večer mnohým divákom vyrazila dych, keď si k outfitu dala pomerne bizarný doplnok. Jej náhrdelník totiž pôsobil dojmom, akoby si ich kúpila v sexshope.

Šou Pečie celé Slovensko, ktorú na našich obrazovkách vysielala RTVS, vychádza z britského originálu s názvom The Great British Bake Off. V Británii sa aktuálne súťaži opäť. A to medzi celebritami. Súťažia napríklad herec David Schwimmer, známy ako Ross zo seriálu Priatelia, speváčka Jesy Nelson, komik Rose Matafeo a herec Tom Davis.

V úlohe porotcov vystupujú šéfkuchári a odborníci Paul Hollywood a jeho kolegyňa Prue Leith. Pre tú sú priam typické netradičné outfity a to, že dokáže skombinovať rôzne vzory, farby a tvary. V nedeľu večer však divákom vyrazila dych, keď zvolila náhrdelník pripomínajúci kúsok určený na divoké sexuálne praktiky.

„Nech mi nikto netvrdí, že toto je normálny náhrdelník. To je strašné. Veď to vyzerá ako ball gag,” znejú vybrané z reakcií, ktoré sa vo veľkom začali objavovať na sociálnych sieťach. Čo na tento poriadne netradičný doplnok hovoríte?!

Galéria fotiek (3) Prue Leith

Zdroj: Channel 4

FOTO: Ball gag sa používa pri istých sexuálnych praktikách. Takto ju napríklad zakomponovali do deja tvorcovia sitkomu Dva a pol chlapa :)