NIČ DOJEMNEJŠIE dnes neuvidíte! VIDEO Takto oslávil ťažko chorý Bruce Willis svoje narodeniny

LOS ANGELES - Obklopený milovanou rodinou! Nie je tajomstvom, že práve najbližší sú Bruceovi Willisovi tou najväčšou oporou. Slávny herec trpí frontotemporálnou demenciou a jeho stav nie je práve ideálny. V nedeľu oslávil svoje 68. narodeniny a... Takto to u nich doma vyzeralo!

Ako sme vás na topkách informovali, filmová legenda - Bruce Willis oslávil včera svoje 68. narodeniny. Pri tej príležitosti sa jeho krásna manželka Emma a rovnako tak aj exmanželka Demi Moore rozhodli fanúšikov a priaznivcov vpustiť do svojho súkromia. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverejnili dojímavé videá.

Ako prvá zverejnila video Emma, ktorá priznala, že narodeninový deň svojho muža odštartovala tak, že si ráno poplakala. „Stále dostávam správy, kde mi ľudia vždy hovoria aká som silná a že nechápu, ako to dokážem zvládať. Nemám na výber. Kiež by som mala,” povedala okrem iného. Svetu tak chcela ukázať, že aj ona pociťuje veľký smútok a že zvládnuť túto situáciu nie je vôbec jednoduché. Zároveň opäť poďakovala fanúšikom za ich podporu.

Neskôr pridala Emma aj video, prostredníctvom ktorého vyznala svojmu manželovi lásku. Zachytáva ho v rôznych momentoch ako milujúceho manžela a starostlivého otca. „On je čistá láska a je tak milovaný. A ja ho budem navždy milovať. Moje narodeninové prianie pre Brucea je, aby ste pokračovali vo vašich modlitbách, pretože jeho citlivá duša to cíti,” pripísala k odkazu.

Willis strávil narodeninový deň obklopený manželkou, dcérami, exmanželkou, i partnermi svojich starších dcér. Demi Moore zverejnila video, ako mu spoločne spievali Happy Birthday a ako Bruce sfúkol sviečky na torte. Pod odkazom sa začali kopiť gratulácie od fanúšikov z rôznych kútov sveta. „Zvyčajne, keď človek trpí touto diagnózou, nepamätá si význam sfúknutia sviečky. Urobil to bez toho, aby mu to niekto povedal. Rozhodne bol v tejto chvíli pri zmysle. Som tak rada, že to vidím,” podelila sa o svoj postreh istá fanúšička.