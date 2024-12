Manželka Brucea Willisa si pripomenula ich výročie: Smutné slová zasiahnu každého fanúšika legendárneho herca!

Bruce Willis, Emma Heming (Zdroj: SITA)

Slávna dvojica sa dala dokopy v roku 2007 a o 2 roky si povedala svoje áno. V poslednom období však slávny herec bojuje s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré lámu srdce nielen jeho fanúšikom, ale hlavne tým najbližším.

Počas včerajšieho dňa zverejnila Heming na svojom profile na sociálnej sieti Instagram ich spoločný záber, ktorým si pripomenula ich spoločné výročie. K fotke však pridala emotívne slová, ktoré zasiahli mnohých fanúšikov legendárneho umelca.

„Našich spoločných 17 rokov. Výročia bývali vzrušujúce. Teraz, ak mám byť úprimná, z nich mám zmiešané pocity, v mojom srdci zanechávajú ťažobu a v žalúdku cítim ľútosť. Na 30 minút som si sadla a pýtala sa, prečo práve on, prečo my, aby som precítila hnev a ľútosť. Potom som sa otriasla a vrátila do reality. Je to tak, ako to je... Je to bezpodmienečná láska. Cítim sa požehnaná, že to viem a je to hlavne kvôli nemu. Bez váhania by som to všetko zopakovala znova a znova," napísala Heming.