Škandalózna kniha Donalda Trumpa aj o zosnulej Lady Diane: Reči o natrhnutom análnom otvore!

LOS ANGELES - Ten muž neprestáva šokovať! Už 25. apríla by mala Donaldovi Trumpovi (76) vyjsť kniha s názvom Letters to Trump, v ktorej plánuje zverejniť svoju súkromnú korešpondenciu s viacerými slávnymi ľuďmi. Spomína aj dnes už zosnulú Lady Dianu. Na jej obranu sa ozval jej brat Charles, ktorý si rozhodne nekládol servítku pred ústa.

„Všetých ich a poznám a všetci sa mi pchali do zadku. Teraz je ich už len polovica,” uviedol na margo kontroverznej knihy Donald Trump. Ten plánuje zverejniť napríklad listy od ruského prezidenta Vladimíra Putina, vodcu Kim Čong-una, Hilary Clinton, bývalých amerických prezidentov, či od moderátorky Oprah Winfrey a v neposlednom rade od dnes už zosnulej kráľovnej Alžbety II. a tiež od princeznej Diany.

Práve brat Lady Diany - gróf Charles Spencer sa rozhodol Trumpove reči komentovať, a to pomerne šokujúcim spôsobom. „Prekvapilo ma, keď som počul, že Donald Trump tvrdí, že mu moja zosnulá sestra Diana chcela liezť do zadku. Keď sa mi o ňom totiž raz zmienila, keď využíval jej dobré meno na predaj niektorých nehnuteľností v New Yorku, považovala ho za horšieho ako natrhnutý análny otvor,” napísal na svojom Twitteri Spencer.