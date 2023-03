Šokujúce ODHALENIE po rokoch: Lady Dianu (†36) a jej švagrinú zatkla polícia! Toto vyvádzali na rozlúčke so slobodou

LOS ANGELES - Toto vedel málokto! Sarah Ferguson (63), bývalá manželka princa Andrewa (63), nedávno zavítala do talkšou speváčky Kelly Clarkson (40), kde prezradila aj jednu poriadne šokujúcu príhodu so svojou švagrinou Lady Dianou (†36).

Sarah Ferguson, prezývaná Fergie, a Diana Spencer sa poznali od detstva. Keď sa Diana stala súčasťou kráľovskej rodiny, netrvalo dlho a Sarah sa so všetkým zoznámila. Nuž, a padla aj do oka princovi Andrewovi, za ktorého sa neskôr vydala.

Ich svadbe predchádzala rozlúčka so slobodou, na ktorej to očividne dámy poriadne roztočili. Potvrdzuje to aj historka, o ktorú sa Sarah najnovšie podelila so svetom v rámci relácie The Kelly Clarkson Show.

Obe dámy sa na rozlúčku so slobodou obliekli do kostýmov policajtiek a vybrali sa do istého klubu. „Sadli sme si, prišiel čašník a povedal nám, že toto je zábavný podnik iba pre členov, kde policajtom nenalievajú,” zaspomínala si Sarah.

Galéria fotiek (4) Sarah Ferguson a Lady Diana

Zdroj: The Kelly Clarkson Show

Keď z baru odchádzali, Diana už túto rolu prestala hrať a tým pádom ich prezradila. Spoločne napokon boli zatknuté ozajstnými policajtami a skončili zavreté v policajnej dodávke. Všetko ale napokon dobre dopadlo a policajti ich prepustili na slobodu.

„Ľudia mi stále hovoria, že mi Diana musí strašne chýbať. Ale ona je tu stále so mnou,” poznamenala Sarah na margo svojej priateľky, ktorá bola kráľovnou ľudských sŕdc.