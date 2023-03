Stane sa Trump opäť prezidentom? Po dlhých mesiacoch sa vrátil na čelo Republikánskej strany

Galéria fotiek (3) Donald Trump sa vrátil na čelo Republikánskej strany

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

NEW YORK – Po porážke so súčasným prezidentom USA Joeom Bidenom sa Donald Trump ako vtedajší vodca republikánov stiahol do ústrania. V posledných primárkach to s ním tiež nevyzeralo najlepšie. Zorganizoval veľkú párty, ale nedalo sa veľmi čo oslavovať. Najmä na Floride, kde vyhral síce republikán DeSantis, ale v prípade Trumpa išlo ešte o väčšieho súpera, akým bol Biden. Dnes sa situácia zmenila.