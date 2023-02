Bolestná SPOVEĎ peknej dcéry Jacka Nicholsona (85): Slávny otec na ňu úplne kašle!

Slávny herec Jack Nicholson patrí medzi najznámejších záletníkov Hollywoodu. Aj napriek tomu, že bol ženatý len raz, tak má viacero potomkov s rôznymi ženami. So svojou jedinou ženou Sandrou Knight má svoju najstaršiu dcéru Jennnifer (59). Ďalej má synov Caleba (53) a Raya (30) a dcéru Lorraine. (32) To je potomstvo, ku ktorému sa umelec priznáva. V súvislosti s ním sa však hovorí aj o ďalších dvoch dcérach. A to Honey (41) a spomínanej Tesse.

Galéria fotiek (9) Jack Nicholson

Zdroj: SITA

Práve posledná spomíná, o ktorej sa dlhodobo tvrdí, že je Nicholsonovou dcérou, sa aktuálne prihlásila o slovo. V najnovšom rozhovore po prvýkrát prehovorila o svojom slávnom otcovi a aj o tom, aký majú spolu vzťah. Presnejšie povedané... Nemajú!

„Už od skorého detstva mi mama prizvukovala, aby som nikomu nehovorila, že mám slávneho otca. Vedela som, že je známy a bohatý. Vychovávala ma len mama a naša situácia nebola ideálna. Nemala som šťastie na ideálnu rodinu, ale nenechala som, aby ma to zničilo. Naopak, využívam to ako motiváciu. Aj napriek tomu, že moja mama chcela, aby som si s otcom vybudovala vzťah, tak to nebolo možné, pretože to nikdy nechcel," povedala pre The Daily Beast.

Doteraz však nevie, prečo o ňu Nicholson nejavil záujem. „Na túto otázku som doteraz nespoznala odpoveď. Vytvorila som si však na to vlastný názor. Podľa toho, čo som o ňom počula, je komplikovaná povaha a moja mama bojovala so svojimi vlastnými démonmi. Spojením týchto dvoch vecí som bola asi príťažou. Zdedila som však po ňom jeho povahu. Som bláznivá a nepatrím medzi typické vzory," povedala Gourin, ktorá sa na Nicholsona aj celkom podobá. Čo poviete?