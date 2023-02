Kontroverzný Tommy Lee opäť NAHÝ: Na svoj PENIS je hrdý… Ukazuje ho vždy, keď je možnosť!

LOS ANGELES - Bubeník a zakladajúci člen gmammetalovej kapely Mötley Crüe, Tommy Lee (60), prežíval vrchol svojej slávy v 90. rokoch. Vtedy sa oženil aj s herečkou Pamelou Anderson (55). Najlepšie roky má už dávno za sebou... No napriek tomu aj naďalej rád púta pozornosť. Rád ukazuje napríklad svoj penis... Urobil to aj v týchto dňoch!

Hoci Tommy Lee v októbri prekročil prah 60-ky, na serióznosti mu to nič nepridalo. Stále je rovnako búrlivý, ako v časoch, kedy prežíval svoju najväčšiu slávu. A možno spôsobom, akým na seba aktuálne púta pozornosť, by si tie časy rád prinavrátil. Hudobník má totiž v obľube ukazovať svoje nahé telo vždy, keď je možnosť.

Nie je to tak dávno, čo na sociálnej sieti Instagram zverejnil svoj úplne nahý penis. Pobudol na jeho nástenke nejaký čas a potom fotka z plochy zmizla. No a teraz sa o záber svojho nezahaleného tela podelil opäť. Tentokrát na Twitteri. A hoci svoju pýchu neukázal v plnej paráde, fanúšikom doprial pohľad na úplne nahý zadok odzadu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Twitter

A asi nemusíme detailne opisovať, že mu aj v takejto póze bolo vidno viac, ako by mnohí jeho fanúšikovia ocenili. A ak by sa predsa len našli takí, ktorí by Tommyho penis chceli vidieť častejšie, hudobník poskytuje aj takúto službu. Vytvoril si totiž profil na stránke OnlyFans, kde svojich sledovateľov takýmito nahotinkami zásobuje.

Nie je to však zadarmo. Keď na jeseň stránku spustil, účtoval si 39,95 dolárov mesačne. Postupne však jeho cena klesala a aktuálne "sexi" zábery poskytuje za "akciových" 19,99 dolárov mesačne.