Manželka slávneho hudobníka ho natrela pred celým svetom: Opísala jeho poriadne nechutný zvyk!

Tommy Lee (Zdroj: Profimedia)

Tommy Lee sa do pamäte fanúšikov zapísal ako člen skupiny Mötley Crüe. Okrem toho sa však zviditeľnil aj svojimi vzťahmi a manželstvami so slávnymi ženami či viacerými škandálmi, ktoré sa spájali s jeho menom.

Príliš hrdý zrejme nebude ani na slová jeho terajšej manželky Brittany Furlan, ktorá v najnovšom rozhovore v podcaste Off the Vine prezradila detaily o jeho hygienických návykoch. Okrem iného pri tom prezradila napríklad to, že sprchuje len raz za týždeň.

„Môj manžel vyzerá veľmi dobre, čo by ľudia od hudobníka asi veľmi nečakali. Asi si myslia, že je to nočná mora, že nie je čistotný. Aj keď sa veľmi nesprchuje, tak vyzerá dobre. Povedal, že je to tam, kde vyrastal, taký zvyk, že sa ľudia nesprchujú každý deň. Môj manžel sa sprchuje tak raz za týždeň," povedala Furlan o rodákovi z Grécka