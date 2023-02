Sexuálne TRAUMY slávnej blondínky: Preboha! Z jej spomienok vám bude zle

Na topkách sme vás už informovali, že Pamela Anderson po rokoch priznala, že bola obeťou sexuálneho zneužívania. Toho sa na nej i jej bratovi v detstve dopúšťala ich opatrovateľka. Od jej šiestich rokov, až kým nemala desať, ju obchytkávala a nútila ich do rôznych sexuálnych "hier". Odmenou za to, že nikomu nič nepovedia, boli hračky z druhej ruky. Pamela v súvislosti s tým priznala, že na opatrovateľku zaútočila a túžila, aby zomrela...

Ako 12-ročnú ju znásilnil 25-ročný rodinný známy. Pod podmienkou, že ju naučí hrať stolnú hru, ju vylákal do miestnosti, kde sa to stalo. Keď mala Pamela 14 rokov, v aute ju skupinovo znásilnil jej vtedajší priateľ so svojimi ďalšími piatimi kamarátmi.

Niet pochýb, že tieto traumy sa podpísali pod to, že Anderson sa pri hľadaní lásky príliš nedarí a jej milostný život bol poriadne turbulentný. „Muži sú moja slabina. Vyskúšala som všetky typy,” povedala na margo toho slávna sexbomba.

Podľa vlastných slov najväčšiu vášeň prežila vo vzťahu s otcom svojich synov - Tommym Leem. „Celé dni sme sa milovali. S ním som sa cítila kompletná,” povedala blondínka, ktorá prezradila, že mali spolu sex dokonca aj keď jej praskla cysta. Stalo sa tak na nemocničnom lôžku, kým bola napojená na infúziu.

So svetom sa Pamela podelila aj o detaily svojho najvzrušujúcejšieho zážitku. Pričinil sa oň istý 80-ročný muž, ktorý si so slávnou sexbombou zatancoval tango. „Úplne mi to vyrazilo dych. Zmenilo ma to a nikdy som na ten zážitok nezabudla,” uviedla.