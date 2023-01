Šokujúce obvinenia slávneho speváka: Dievča (16) nútil do sexu s ním aj celou kapelou... Vyhrážky ZABITÍM!

LOS ANGELES - Na krku má ďalší problém. Americký spevák Marilyn Manson (54) mal v minulosti už niekoľko problémov so zákonom a momentálne sa na neho valí ďalšia špina. Kontroverzný hudobník totiž čelí vážnym obvineniam z toho, že mal sexuálne napadnúť len 16-ročné dievča.

Marilyn Manson je známy nielen svojou tvorbou, ale aj výstredným imidžom, spôsobom života a viacerými škandálmi.

V minulosti totiž čelil viacerým obvineniam z týrania a násilia. Tie proti nemu vzniesla jeho bývalá snúbenica Evan Rachel Wood. K nej sa následne pridali ďalšie štyri ženy, ktoré mali so spevákom podobnú skúsenosť.

Momentálne však čelí ďalšiemu vážnemu problému. Podľa informácii magazínu Page Six je obvinený z toho, že mal v 90. rokoch sexuálne napadnúť vtedy len 16-ročné dievča. Prvý útok sa mal odohrať v roku 1995 a následne sa jej mal vyhrážať, že ak to niekomu povie, tak zabije ju aj celú jej rodinu. V tom istom roku ju mal znova napadnúť počas šou v New Orleans.

Obeť mala kvôli týmto napadnutiam prepadnúť drogám a alkoholu a následne ju Manson vlákal do jeho sveta plného sexuálneho násilia, obťažovania a zneuživania. V roku 1999 ju pozval na ďalšie turné, kde malo správanie hudobníka pokračovať. „Manson ju nútil k tomu, aby mala sex s ním a s ďalšími členmi kapely. Ďalej ju kontroloval a rozhodoval o tom, čo môže robiť, kto sa jej môže dotknúť a s kým môže mať sex. Po celý čas jej pritom dával drogy," povedala obžaloba.