Pri pohľade na aktuálne zábery Pamely Anderson ZAPLAČETE: Bože môj, toto nemôže byť ona!

Pamela Anderson patrila v 90-tych rokoch medzi tie najžiadanejšie ženy sveta a pre mnohých mužov bola stelesnením ich erotických snov. Svoj raketový vzostup až na vrchol svetového šoubiznisu sa rozhodla zachytiť v dokumente o svojom živote, na tvorbe ktorého sa podieľal aj jeden z jej synov.

Galéria fotiek (12) Pamela Anderson

Zdroj: nbc

Miniséria s názvom Pamela, a love story sa k divákom dostane 31. januára. Netflix, ktorý sa podieľal na výrobe tohto počinu, však už včera ponúkol fanúšikom tejto ikony krátku ochutnávku toho, na čo sa môžu tešiť.

Sledujúcich však viac ako samotný príbeh zaujal výzor hviezdnej Pamely. Tá sa totiž na sexicu, ktorá svojho času uchvátila svet, vôbec nepodobala.

Galéria fotiek (12) Pamela Anderson

Zdroj: Netflix

Hlavným motívom bude podľa traileru vysvetlenie škandálu s jej sexuálnou nahrávkou, ktorý v poslednej dobe priživil dokument Pam And Tommy. Podľa jej slov jej táto séria pripomenula vec, ktorá ju dodnes trápi. „Tú ukradnutú nahrávku som z môjho života úplne vytesnila. Bol to pre mňa jediný spôsob, ako to prežiť. Teraz sa to všetko vrátilo a je mi z toho zle," povedala Pamela v traileri.

Galéria fotiek (12) Pamela Anderson

Zdroj: Netflix