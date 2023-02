ZVLÁŠTNY vzťah Heidi Klum s rodičmi: Otec ju nakrúcal v poriadne INTÍMNEJ chvili!

LOS ANGELES - Nemecká supermodelka Heidi Klum (49) priznala, že so svojimi rodičmi má naozaj blízky vzťah. Až taký, že to mnohým príde zvláštne. Najmä keď prezradila, pri akej intímnej chvíli jej robili spoločnosť. A jej otec ju pri tom dokonca natáčal!

Supermodelka Heidi Klum v týchto dňoch prijala pozvanie do talkshow Jennifer Hudson. A poriadne sa tam verejnosti otvorila. Prezradila, že so svojimi rodičmi má naozaj veľmi blízky vzťah. Keď však začala hovoriť detaily, diváci sa nestačili diviť.

Blondínka je mamou štyroch detí - 18-ročnej Leni, ktorú má s miliardárom Flaviom Biatorem a 17-ročného Henryho, 16-ročného Johana a 13-ročnej dcéry Lou, ktorých má so spevákom Sealom. Príchod na svet svojich ratolestí bol pre ňu veľkou udalosťou, pri ktorej chcela mať všetkých, na ktorých jej záleží.

Šokovala však priznaním, že pri všetkých jej pôrodoch boli aj jej rodičia. A jej otec ju pri tom dokonca natáčal. „Točil to môj otec,“ priznala Heidi. „Viem, že to asi znie divne, ale moji rodičiaboli pri pôrode mojich detí,“ pokračovala. „Chcela som to mať zdokumentované. Hovorila som si, keď to nebudú chcieť vidieť, tak to jednoducho vyhodím. Ale chcela som, aby to mali,“ dodala.

Supermodelka tiež priznala, že sa nevyhýba ani piatemu potomkovi, ktorého by mala so súčasným manželom, gitaristom skupiny Tokio Hotel 33-ročným Tomom Kaulitzom. Ten totiž žiadne dieťa ešte nemá.