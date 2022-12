Obrovská bolesť Tiny Turner: Pred 4 rokmi sa zabil jeden syn (†59)... Teraz našli mŕtveho aj druhého (†62)!

Hviezdna speváčka Tina Turner prežíva obrovský smútok. Jej mladšieho syna, 62-ročného Ronnieho, našli v piatok mŕtveho v jeho dome v San Fernando Valley. Ako informoval portál TMZ, nehybné telo objavili susedia a pokusy o jeho oživenie boli neúspešné.

Čo bolo príčinou jeho nshleho skonu, nateraz nie je známe. V minulosti však bojoval s rakovinou, ktorú sa mu podarilo poraziť. Ronnieho, ktorý sa po boku svojej mamy objavil aj v životopisnom filme What's Love Got to do With It, mala Tina s exmanželom Ikeom.

Pre speváčku ide už o druhú nečakanú stratu milovaného syna. O prvého, staršieho Craiga, prišla v roku 2018. Vtedy sa 59-ročný realitný maklér rozhodol dobrovoľne ukončiť svoj život vo vlastnom dome v Studio City.