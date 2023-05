Svet prišiel o legendu: ZOMRELA speváčka Tina Turner (†83)!

Ako informuje Dailymail, ikonická speváčka zomrela dnes vo svojom dome v Küsnachte vo Švajčiarsku. Prehrala boj s vážnou chorobou. „S veľkým zármutkom oznamujeme smrť Tiny Turner. Svojou hudbou a bezhraničnou vášnou pre život očarila milióny fanúšikov po celom svete a inšpirovala hviezdy zajtrajška,“ uviedli jej zástupcovia vo vyhlásení.

„Dnes sa lúčime s drahou priateľkou, ktorá nám po sebe zanecháva svoje najväčšie dielo: svoju hudbu. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Tina, budeš nám veľmi chýbať,“ píše sa v oznámení na sociálnej sieti Facebook, ktorým fanúšikom oznámili speváčkin skon.

Tina Tuner, vlastným menom Annie Mae Bullock, sa narodina 26. novembra 1939 v Tennessee a bola jednou z najpopulárnejších hudobných hviezd 80. rokov 20. storočia s charakteristickým zachrípnutým, ale silným hlasom. Preslávili ju hity ako The Best, Proud Mary, Private Dancer či What's Love Got to Do With It.

Speváčka v roku 2017 podstúpila transplantáciu obličky, ktorú jej daroval manžel Erwin Bach. Celé desaťročia ju trápil vysoký krvný tlak, ktorý jej vážne poškodil vnútorné orgány.