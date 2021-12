Tina Turner prezradila návod na šťastie

Vo svojej veľmi osobnej knihe s názvom Šťastie vychádza z teba prezrádza, ako jej viera a budhizmus zachránili život. Toto je kniha plná emócií, budhistických praktík a princípov, ktoré Tinu sprevádzajú životom už od roku 1973, keď prvýkrát začala s recitovaním a získala silu a odhodlanie začať žiť nový život.

Stačilo iba začať opakovať Nam-myoho-renge-kyo. „Najprv som začala recitovať v malom každý deň, niekedy Nam-myoho-renge-kyo som zopakovala len zopárkrát. Potom som prešla na päť minút denne, potom pätnásť a už som si všimla malé, ale definitívne zlepšenia a posuny v mojom životnom stave. Transformácia, ktorou som prešla odvtedy, čo som začula tieto slová prvýkrát, až dodnes, keď píšem tieto riadky, je neskutočná. Keby som si to neprežila sama, pripadalo by mi to ako rozprávka. No napriek tomu sa to skutočne stalo – splnila som si svoje sny a vlastnú predstavu o rozprávke. Nech už snívate o čomkoľvek, všetko sa vám môže splniť. Prajem vám, aby sa vám podarilo dosiahnuť to, čomu vy vravíte šťastie, nech už si ho predstavujete akokoľvek. Ak si z týchto stránok niečo vezmete, dúfam, že vás môj príbeh sebarealizácie inšpiruje vo vašich snoch teraz aj v budúcnosti. Keď píšem o splnených snoch, nemám na mysli vonkajšie túžby v našich životoch. Materiálne odmeny sú krásne a som z hĺbky duše vďačná za všetky nádherné veci, ktoré práve teraz mám. Tvrdo som pracovala, aby som sa dostala tam, kde som. Čo ma však posunulo a umožnilo mi nadobudnúť všetky viditeľné výhody, ktoré si teraz užívam, bolo jednoznačne dôležitejšie – hlboké, vnútorné zmeny v dôsledku duchovnej praxe v podobe recitovania, študovania a pomoci ostatným.“

Zdroj: iSITA

Tinu Turner až do dospelosti ľudia poznali pod menom Anna Mae Bullock. Jej prvý manžel Ike, ktorý odštartoval Tininu kariéru, jej napriek jej protestom hneď na začiatku ich vzťahu zmenil meno na Tina Turner.

Táto milovaná ikona má dnes za sebou viac ako šesťdesiatročnú kariéru, počas ktorej predala celosvetovo viac ako dvesto miliónov albumov a viac vstupeniek na koncerty ako ktorýkoľvek iný sólový interpret v histórii. Jej múdre rady, duchovné praktiky v tejto knihe vám obohatia vašu životnú cestu a môžu byť inšpiráciou aj pre vašich blízkych.

Novú knihu od Tiny Turner kúpite v každom dobrom kníhkupectve.

- reklamná správa -