Slávny herec sa musel vyhladovať: Zlyhával mu mozog!

Brendan Fraser sa po tom, ako na neho fanúšikovia takmer zabudli, vrátil vo veľkom štýle. Aj keď sa jeho najnovší film The Whale dostane do kín až zajtra, počas premiéry na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach sa dočkal obrovského aplauzu a mnohí kritici mu dokonca začali predpovedať aj nomináciu na Oscara.

Odvtedy sa herec opäť zaradil medzi vyhľadávaných hercov. Tým pádom sa stal zaujímavým aj pre tie najväčšie denníky a magazíny, a tak sa roztrhlo vrece s ponukami na rozhovory. V tom poslednom sa rozhovoril aj o časoch svojej najväčšej slávy.

V interview pre Variety Fraser hovoril o tom, aké peklo zažíval počas natáčania filmu George, kráľ džungle. Ten mal premiéru v roku 1997 a bol to jeden z prvých veľkých počinov, v ktorom sa známy herec objavil.

Galéria fotiek (4) Brendan Fraser

Zdroj: Walt Disney Pictures

„Aby som sa premenil na tú postavu, tak som musel byť úplne vyhladovaný. Jedného dňa som sa vracal späť z práce a zastavil som sa niečo zjesť. Nemal som však pri sebe žiadne peniaze, a tak som išiel do bankomatu. Ale nepamätal som si môj PIN kód, pretože môj mozog zlyhával. Búchal som do toho stroja, čo to šlo, ale aj tak som v ten večer zostal hladný," povedal Fraser.