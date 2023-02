Syn slávneho herca trpí AUTIZMOM: Emotívne slová a bolestné výčitky... Je to kvôli mne!

Brandan Fraser vďaka filmu Veľryba zažil počas minulého roka hviezdny návrat medzi hereckú elitu. Hlavná úloha v tomto filme mu priniesla viacero ocenení a dokonca sa mu ušla aj nomináciu na Oscara.

Veľmi dobre si je však vedomý, aká náročná bola jeho cesta. To potvrdil aj v poslednom rozhovore v podcaste The Howard Stern Show, kde okrem hereckej kariéry porozprával aj o svojej rodine.

Reč prišla aj na jeho najstaršieho syna Griffina, ktorý trpí autizmom. „Prvá reakcia, ktorú si pamätám, bola, že som chcel vedieť, ako sa to dá vyliečiť, aký je na to liek a čo to vlastne znamená. Zasiahlo ma to absolútne nepripraveného. Cítil som sa, akoby ma niekto udrel bejzbalovou pálkou do hlavy," povedal o tom, ako reagoval, keď sa o tejto diagnóze dozvedel.

„Po istom čase som za to začal obviňovať seba. Môže za to moja genetika alebo to, že som na vysokej škole fajčil trávu? Pýtal som sa, prečo sa to stalo a jediná odpoveď bola, že je to kvôli mne. Dnes by som však už nič nemenil. Je to môj syn a nikto z ľudí, ktorých poznám, nemá toľko radosti zo života ako on," dodal Fraser.

