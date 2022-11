Bolestná spoveď manželky Justina Biebera: To bruško nie je tehotenské... Priznala vážne komplikácie!

Ďalšie zdravotné komplikácie... Justin Bieber a jeho krásna manželka Hailey sú k svojím fanúšikom vždy celkom otvorení. Tajnosti nerobia napríklad ani okolo svojho zdravotného stavu. Modelka bola v marci náhle hospitalizovaná kvôli krvnej zrazenine v mozgu, spevák v lete priznal, že mu dočasne ochrnula polovica tváre.

Hailey v týchto dňoch oznámila, že jej lekári diagnostikovali iné zdravotné problémy. A to cysty vo veľkosti jablka na vaječníkoch. „Nie je to žiadna sranda. Je to bolestivé a cítim nevoľnosť, som nafúknutá, mám krče a som emocionálna,” priznala na sociálnej sieti Instagram kráska, ktorá zároveň vyvrátila všetky dohady o tehotenstve. „Som si istá, že viacerí z vás sa s tým vedia stotožniť a dokážu to pochopiť,” dodala.