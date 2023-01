Šikovný BIZNISMAN Justin Bieber: Urobil NAJlepší OBCHOD svojho života… Zarobil viac ako 200 miliónov!

Spevák Justin Bieber o fanúšikov núdzu rozhodne nemá. Pred 13 rokmi, ešte ako 16-ročný chlapec, odštartoval svoju kariéru piesňou Baby, ktorou si získal srdcia dievčat po celom svete. Odvtedy vydal množstvo úspešných hitov a stal sa megahviezdou, ktorú zbožňujú milióny fanúšikov.

A hoci ani doteraz nemal núdzu o peniaze, po šikovnom obchode, ktorý nedávno uzavrel, je ešte bohatší. Ako totiž informujú zahraničné médiá, Justin predal práva na svoje skladby hudobnému investičnému fondu Hipgnosis Songs Capital za sumu, pri ktorej sa mnohým pretočia oči.

Presnú čiastku Bieber ani fond nezverejnili, no podľa magazínu Billboard mohol spevák získať až 200 miliónov dolárov. Spoločnosť Hipgnosis potvrdila nákup aj na sociálnej sieti Twitter. Aktuálne im tak patria všetky Bieberove piesne až do roku 2021, vrátane takých hitov ako Sorry, Justice, Peaches či Baby.

Tento predaj sa považuje za doposiaľ najväčší obchod investičnej spoločnosti a spoločnosti pre správu skladieb a Bieber je zároveň aj najmladším hudobníkom, ktorý sa k takémuto kroku odhodlal. „Justin je skutočne jedinečný vo svojej generácii, čomu reflektuje aj veľkosť obchodu,“ uviedol spevákov manažér Scott Braun. Okrem neho sa podobne vzdali svojich práv aj Bob Dylan, Sting či Shakira.