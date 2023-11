Dámska jazda Bieberovej ženy: Hailey, tú bundu si ukradla OTCOVI? Aj Justinovi by bola VEĽKÁ!

Modelka Hailey Bieber je ľuďmi milovaná, ale aj nenávidená (Zdroj: SITA)

KALIFORNIA - Spevák Justin Bieber (29) sa môže pochváliť pôvabnou manželkou. Je vychytenou modelkou, ktorá predvádzala aj pre známu značku spodnej bielizne. Čas od času sa však rada oblečie do skutočne nemotorných outfitov. Najunovšie si na dámsku jazdu zobrala o 5 čísel väčšiu bundu. Hailey (26), ukradla si ju otcovi? Veď aj Justinovi by bola veľká!

Modelka Hailey Bieber a herečka Zoe Kravitz si nedávno urobili dámsku jazdu. Spolu sa vydali do reštaurácie Sushi Park vo West Hollywoode v Kalifornii. A hoci sa spevákova manželka nahodila do dlhšieho svetra a nechala vyniknúť svojím dlhým štíhlym nohám, až tak vyzývavo zjavne pôsobiť nechcela.

Sexi outfit totiž prekryla veľkou hnedou koženou bundou. Tá však bola o dobrých 5 čísel väčšia, ako by reálne potrebovala. Doslova to pôsobilo, že kožák ukradla zo skrine svojho otca. Veď ten by bol veľký aj jej drahému Justinovi.

(Zdroj: Profimedia)