Hviezdny George Clooney odhalil súkromie: Zásnuby s krásnou Amal sa zmenili na KATASTROFU!

LOS ANGELES - Prezradil aj zaujímavé detaily! George Clooney (61) bol v týchto dňoch hosťom v talkšou svojej hereckej kolegyne Drew Barrymore (47). S ňou sa otvorene rozprával o manželstve, či o tom, ako zvláda úlohu otca. Charizmatický herec napríklad prezradil, že zásnuby s krásnou Amal (44) neprebiehali celkom podľa jeho predstáv. Zaujímavá bola aj jeho reakcia na to, keď sa dozvedel, že budú mať dvojičky.

George Clooney bol dlhé roky vnímaný ako zarytý starý mládenec Hollywoodu. Keď mu však do života vstúpila atraktívna právnička Amal, všetko sa zmenilo. V The Drew Barrymore Show prezradil, že ich zoznámil spoločný priateľ. Jeho agent mu priam predpovedal, že sa za túto ženu raz ožení. „Povedal som mu, že je idiot a že to sa nikdy nestane,” prezradil George.

Galéria fotiek (8) Herec George Clooney nešetril ani slovami obdivu na adresu svojej manželky Amal a svojich detí

Zdroj: SITA

Tmavovláska ho však veľmi očarila a už hneď v prvý večer zoznámenia sa spoločne rozprávali celú noc. A netrvalo dlho a Clooney sa utvrdil v tom, že s ňou chce prežiť zvyšok svojho života. Zásnuby však bez servítky označil za katastrofu. „Všetko som to do detailu naplánoval, nie som hlúpy,” začal svoje rozprávanie na túto tému sympatický herec.

Stalo sa tak počas romantickej večere, keď im hrali piesne jeho tety Rosemary Clooney. „Do šuplíka, ktorý bol za ňou som vložil krabičku s prsteňom. Keď hrala pieseň Why Shouldn´t I, poprosil som ju, aby zo šuplíka vytiahla zapaľovač, aby som zapálil sviečku na stole,” pokračoval Clooney.

Keďže spolu randili len pol roka, Amal si myslela, že spomínaná krabička so zásnubným prsteňom patrila nejakej jeho bývalej frajerke. „Kľakol som si na koleno a hovoril som jej, že chcem, aby sa stala mojou ženou,” dodal. Sympatický pár sa zosobášil zhruba päť mesiacov na to počas romantického obradu v Taliansku, ktorého a zúčastnili blízki priatelia a rodina.

Drew a George sa spolu rozprávali aj na tému detí. Clooneyovci majú spolu 5-ročné dvojičky, ktorým dali mená Ella a Alexander. „To nebolo v pláne. Bol som v šoku. Myslel som, že žartuje,” priznal úprimne slávny herec, ktorý to teraz hodnotí ako to najlepšie, čo sa mu v živote stalo.