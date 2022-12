Hviezdna Pretty Woman na červenom koberci všetkým vyrazila dych: MUSÍTE vidieť, čo si obliekla!

WASHINGTON - To je ale pocta! Nie je tajomstvom, že medzi ženami, ktoré sú v živote Georgea Clooneyho (61) dôležite, má svoje miesto aj jeho kolegyňa Julia Roberts (55). Spája ich totiž nielen práca, ale krásne dlhoročné priateľstvo. Nečudo, že keď si počas uplynulého víkendu preberal cenu Kennedyho centra za výnimočný prínos kultúre, tak bola pri tom. Pozrite, v akom brutálnom outfite sa predviedla!

Charizmatický herec, producent a režisér George Clooney má za sebou pomerne rušný víkend. Súvisí to s ocenením Kennedyho centra za jeho výnimočný prínos kultúre. Najskôr sa spoločne s inými laureátmi zúčastnil slávnostnej večer, ktorú organizoval prezident Joe Biden. Garde mu robila jeho krásna manželka Amal, ktorá ohúrila v róbe červenej farby, i jeho pyšní rodičia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Ďalší večer sa niesol v znamení slávnostného koncertu, kde opäť nechýbali umelci, ktorí získali cenu Kennedyho centra za výnimočný prínos americkej kultúre. Za zmienku stojí, že Clooneyho prišli okrem jeho krásnej manželky podporiť aj priatelia. A to Matt Damon s manželkou Lucianou a Julia Roberts s manželom Danielom.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Bola to práve slávna herečka, kto na seba strhol značnú pozornosť. Na sebe totiž mala šaty, ktorých látka bola tvorená rôznymi Clooneyho fotkami. Treba uznať, že mu vzdala poctu skutočne originálnym spôsobom.

Galéria fotiek (10) Julia Roberts

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Julia Roberts

Zdroj: SITA

Roberts a Clooney v rozhovoroch bežne dostávajú otázky, ako je to možné, že medzi nimi dlhé roky funguje takéto úprimné priateľstvo. „Myslím si, že je to tým, že obaja máme radi rovnaké veci. Obaja radi pracujeme, ale zároveň pre nás nie je práca celý život. K práci pristupujeme so zábavou a máme rovnaký pohľad na život,” uviedol v rozhovore pre PEOPLE známy herec.

Ten na svoju kolegyňu nikdy nešetrí chválami. „Jednou z mnohých jej kvalít je, že je stále lojálnou priateľkou a vždy je rovnako milá. Takže, ak chcete vedieť, čo sa za tie roky zmenilo, tak vám poviem, že nič, len sme trošku starší,” dodal Clooney.