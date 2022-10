Radikálna ZMENA imidžu hviezdneho Johnnyho Deppa: PREBOHA, čo so sebou porobil?!

Galéria fotiek (4) Johnny Depp bol dlhé roky verný svojej briadke.

Zdroj: SITA/AP Photo/Shizuo Kambayashi, File

NEW YORK - Nie je to tak dávno, čo bol Johnny Depp (59) kvôli ostrosledovanému súdu s Amber Heard (36) v médiách témou číslo 1. V tom čase nosil svoje dlhšie vlasy zopnuté do gumičky a tvár mu zdobila jeho povestná briadka. Svojho dlhoročného imidžu sa však najnovšie vzdal. Preboha, čo to so sebou porobil?!