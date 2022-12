Polroka po prehratom súde s Johnnym Deppom: Amber Heard sa nevzdáva... PODALA ODVOLANIE!

Hviezdny konflikt, ktorý počas tohto roka zamestnával všetkých fanúšikov šoubiznisu, zrejme ešte nepovedal posledné slovo. Amber Heard totiž podala odvolanie k rozsudku, ktorý dal za pravdu Johnnymu Deppovi.

Herečke sa nepáči, že sudkyňa Penney Azcarate vylúčila z dokazovania niekoľko poznámok z jej terapií, v ktorých tvrdila, že sa k nej Depp správal násilne. Jej právni zástupcovia vidia problém aj v tom, že súd sa konal v meste Fairfax v štáte Virginia. Podľa nich mal byť súdny proces v Kalifornii, kde dvojica spolu žila.

Podľa Daily Mail, ktorému sa podarilo dostať k 68-stranovému dokumentu, chce Heard zmenu rozsudku, poprípade otvoriť úplne nový súdny proces. Podľa jej právnikov bude mať toto rozhodnutie veľký vplyv na obete, ktoré zažili násilné správanie.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SITA

„Ak súd tento rozsudok nezmení, pre ďalšie obete domáceho násilia bude veľmi ťažké dokázať, že sa to naozaj stalo. Je pravdepodobné, že ich to odradí od toho, aby to riešili. Rovnako to bude mať zlý efekt na ženy, ktoré si želajú hovoriť o domácom násilí, ale žijú s vplyvnými mužmi. Tento prípad sa však nikdy nemal dostať pred súd, pretože v inom prípade už bolo potvrdené, že Depp niekoľkokrát napadol Heard," píše sa v dokumente.

Rozsudok, proti ktorému sa herečka odvoláva, bol výsledkom súdu, ktorý sa zaoberal článkom Amber Heard, ktorý napísala pre The Washington Post. V ňom uviedla, že bola obeťou fyzického násilia. Aj keď priamo neuviedla Deppove meno, ten ju za to zažaloval a chcel od nej ako odškodné 50 miliónov. Súd mu nakoniec dal za pravdu a herečka mu mala zaplatiť viac ako 10 miliónov dolárov.