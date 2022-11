TOTO nie je žart! Johnny Depp príde na Slovensko: Koncert bude mať v dedinke pri Zvolene!

ZVOLENSKÁ SLATINA - Hollywoodska hviezda Johnny Depp (59) mieri na Slovensko. Ako informovala jeho kapela Hollywood Vampires na sociálnej sieti Instagram, v júli vystúpi v dedinke na strednom Slovensku, vo Zvolenskej Slatine. Okrem neho sa predstaví aj Alice Cooper (74), Joe Perry (72) či Tommy Henriksen (58). A hoci to akokoľvek znie ako vtip, je to pravda!

Kapela Hollywood Vampires, v ktorej hviezdny herec pôsobí ako gitarista, informovala na sociálnej sieti Instagram, že v rámci svojho turné po Európe pridáva ďalšie štyri koncerty. V priebehu budúceho leta sa predstaví v rumunskej Bukurešti, bulharskej Sofii, maďarskej Budapešti a... Príde aj na Slovensko.

No zatiaľ čo v predchádzajúcich krajinách to boli hlavné mestá, do ktorých hviezdy zavítajú, u nás majú, prekvapivo, namierené do dediny na strednom Slovensku. Koncert sa má konať 20. júla 2023 v obci s necelými 3 tisíckami obyvateľov, vo Zvolenskej Slatine.

Kapacita 10-hektárového areálu, kde sa koncert bude konať, je 12 000 osôb. Organizátori plánujú zdvojnásobiť príjazdovú kapacitu a zapojiť osvetlenie. Pár dní pred podujatím v areáli dočasne zavedú vodovody a medzi areálom a Zvolenom bude premávať kyvadlová doprava.